Теймур Раджабов о своем здоровье, соперничестве с Шахрияром и финансовых трудностях
Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов, выигравший в 2019 году Кубок мира и завоевавший право играть в турнире претендентов, был признан лучшим спортсменом года в Азербайджане. Сам гроссмейстер считает свой успех знаковым для себя и для азербайджанских шахмат.
«Считаю, что уходящий год прошел для меня нормально, согласно всем намеченным мною планам, - говорит Т.Раджабов в интервью пресс-службе Федерации шахмат Азербайджана. - И, конечно, благодаря победе на Кубке мира можно считать мой спортивный год весьма успешным. Это знаковая победа в биографии спортивных достижений любого шахматиста. Поэтому для меня это тоже, безусловно, очень важная и очень значительная веха моей спортивной биографии. Думаю, что это победа важна также не только для меня, но и для азербайджанских шахмат в целом.
Этот успех вернул меня в большие шахматы? Нет, я с этим не согласен. Я вообще-то из них и не уходил. Все это время находился либо в топе, либо совсем близко к элите. Было много побед и медалей как в составе сборной Азербайджана, так и в личных соревнованиях. Отметить можно и то, что для попадания в турнир претендентов предпоследнего двухгодичного цикла 2017-2018 годов мне не хватило всего пол очка на последнем этапе Гран-при.
Почему я очень часто играю вничью? Скорее всего, это связано с перестройкой дебютного репертуара в сторону от более рискованных в сторону более классических построений при игре черным цветом. При рискованных дебютах можно выигрывать больше, но и риск поражений тоже возрастает. При классических дебютах легче удержать равенство черными, но и выиграть труднее. Правильность того или иного подхода определяет общий рейтинг. Если он падает, то значит, надо менять подход. Если растет, то все нормально».
Теймур Раджабов рассказал о том, что уже долгое время работает с тренером Владимиром Чучеловом из Бельгии.«Также я по-прежнему, еще с детских времен, поддерживаю тесные связи с французским гроссмейстером Игорем-Александром Натафом. А в психологическом плане меня очень поддерживает моя семья, мои близкие люди».
После победы на Кубке мира Раджабов получил поздравительные письма от президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой.
«Конечно, это очень приятно и большая честь получать поздравления от первых лиц государства, - говорит шахматист. - Это означает, что тебя знают, следят за твоими выступлениями, за шахматами в целом, что несомненно способствует поддержке и популяризации нашего вида спорта в стране, настраивает всех нас, шахматистов, на завоевание больших достижений.
Для меня моя победа - самое важное событие в 2019 году. Спасибо всем моим болельщикам за такую оценку. А как считать его среди всех спортсменов Азербайджана? Не знаю даже. Наверное, это должно складываться из мнения всех наших болельщиков, спортивных журналистов, специалистов в области спорта. Я принимаю любое их решение».
На Кубке мира турнирная сетка свела Теймура Раджабова с Шахрияром Мамедъяровым. По словам Теймура, играть против товарища по сборной нелегко.
«Это не самый приятный момент. Трудно играть с партнером по национальной команде, с которым мы вместе ковали плечом к плечу немало побед нашей сборной. Но суровый жребий свел нас в очном поединке, и один из нас должен был покинуть Кубок мира. В этом противостоянии я оказался более удачлив. По окончании поединка Шахрияр поздравил меня, обнял и пожелал дальнейших побед…
Скажу вам честно, меня никогда не интересовал вопрос о том, кто из нас сильнее. У нас нормальная здоровая конкуренция, и она давно вышла за пределы Азербайджана. Конкуренция эта сводится к индивидуальному совершенствованию. Мы боремся за высшие достижения в мире, соперничая со многими гроссмейстерами экстра-класса, а не только в Азербайджане.
Пусть любители шахмат решают, кому более интересен тот или иной шахматист. Это совершенно нормально».
После Кубка мира Теймур Раджабов отказался от участия в командном чемпионате Европы, а затем по состоянию здоровья не смог выступить и на этапе Гран-при.
«К моему большому сожалению я не смог принять участия на Евро. Я почти месяц играл на Кубке мира по нокаут-системе с большим количеством труднейших партий с гроссмейстерами мирового уровня. Только с китайским шахматистом Динь Лиженем в финале мы сыграли десять партий. После турнира я почувствовал сильнейшую усталость. Кроме того, по окончании командного чемпионата Европы в Батуми я согласно подписанному контракту должен был буквально через день начать выступление на третьем этапе Гран-при ФИДЕ в Гамбурге. В таком состоянии я не мог играть в полную силу, мне требовался серьезный период восстановления, и, чтобы не подводить команду, я обратился с просьбой в Федерацию шахмат и Министерство молодежи и спорта Азербайджана заменить меня.
К последнему этапу Гран-при мне тоже не удалось полностью восстановиться. По рекомендации врачей я продолжил прерванный курс. Сейчас вроде более-менее прихожу в себя.
Трудно стало играть на высоком уровне. Современные методы тренировок, бесконечная подготовка с компьютерами, физическая выносливость, большое количество турниров, постоянные переезды, все это требует полного напряжения психофизических сил и морально-волевых качеств. Пока справляюсь. Уйти из шахмат? Ну это не самое сложное, можно осуществить всегда и в любой момент».
Турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге и стартует в середине марта. По словам Раджабова, ему придется проделать очень серьезную работу для подготовки к соревнованию.
«Там выступят сильнейшие шахматисты мира и предстоит борьба против мощных тренерских коллективов. Для всего этого нужно серьезное финансирование. Необходимы долгосрочные учебно-тренировочные сборы, каждодневная работа с ведущими тренерами, очень глубокая физическая, психологическая подготовка с привлечением специалистов, соответствующего профиля и ряд других аспектов. Какая-то работа в этом направлении нами намечена и выполняется. Но исходя из моего опыта участия в предыдущих турнирах претендентов, я предполагаю, что могут возникнуть трудности в должном уровне подготовки к столь важному соревнованию, исходя из ограниченности моих средств на сегодня по сравнению с возможностями соперников из мировой элиты. Однако в любом случае я постараюсь максимально реализовать свой потенциал, чтобы достойно представить нашу страну в борьбе за звание лучшего шахматиста мира».