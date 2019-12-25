Теймур Раджабов о своем здоровье, соперничестве с Шахрияром и финансовых трудностях

Отдел спорта 16:37

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов, выигравший в 2019 году Кубок мира и завоевавший право играть в турнире претендентов, был признан лучшим спортсменом года в Азербайджане. Сам гроссмейстер считает свой успех знаковым для себя и для азербайджанских шахмат.

«Считаю, что уходящий год прошел для меня нормально, согласно всем намеченным мною планам, - говорит Т.Раджабов в интервью пресс-службе Федерации шахмат Азербайджана. - И, конечно, благодаря победе на Кубке мира можно считать мой спортивный год весьма успешным. Это знаковая победа в биографии спортивных достижений любого шахматиста. Поэтому для меня это тоже, безусловно, очень важная и очень значительная веха моей спортивной биографии. Думаю, что это победа важна также не только для меня, но и для азербайджанских шахмат в целом. Этот успех вернул меня в большие шахматы? Нет, я с этим не согласен. Я вообще-то из них и не уходил. Все это время находился либо в топе, либо совсем близко к элите. Было много побед и медалей как в составе сборной Азербайджана, так и в личных соревнованиях. Отметить можно и то, что для попадания в турнир претендентов предпоследнего двухгодичного цикла 2017-2018 годов мне не хватило всего пол очка на последнем этапе Гран-при. Почему я очень часто играю вничью? Скорее всего, это связано с перестройкой дебютного репертуара в сторону от более рискованных в сторону более классических построений при игре черным цветом. При рискованных дебютах можно выигрывать больше, но и риск поражений тоже возрастает. При классических дебютах легче удержать равенство черными, но и выиграть труднее. Правильность того или иного подхода определяет общий рейтинг. Если он падает, то значит, надо менять подход. Если растет, то все нормально». Теймур Раджабов рассказал о том, что уже долгое время работает с тренером Владимиром Чучеловом из Бельгии.«Также я по-прежнему, еще с детских времен, поддерживаю тесные связи с французским гроссмейстером Игорем-Александром Натафом. А в психологическом плане меня очень поддерживает моя семья, мои близкие люди».

После победы на Кубке мира Раджабов получил поздравительные письма от президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой. «Конечно, это очень приятно и большая честь получать поздравления от первых лиц государства, - говорит шахматист. - Это означает, что тебя знают, следят за твоими выступлениями, за шахматами в целом, что несомненно способствует поддержке и популяризации нашего вида спорта в стране, настраивает всех нас, шахматистов, на завоевание больших достижений. Для меня моя победа - самое важное событие в 2019 году. Спасибо всем моим болельщикам за такую оценку. А как считать его среди всех спортсменов Азербайджана? Не знаю даже. Наверное, это должно складываться из мнения всех наших болельщиков, спортивных журналистов, специалистов в области спорта. Я принимаю любое их решение». На Кубке мира турнирная сетка свела Теймура Раджабова с Шахрияром Мамедъяровым. По словам Теймура, играть против товарища по сборной нелегко. «Это не самый приятный момент. Трудно играть с партнером по национальной команде, с которым мы вместе ковали плечом к плечу немало побед нашей сборной. Но суровый жребий свел нас в очном поединке, и один из нас должен был покинуть Кубок мира. В этом противостоянии я оказался более удачлив. По окончании поединка Шахрияр поздравил меня, обнял и пожелал дальнейших побед… Скажу вам честно, меня никогда не интересовал вопрос о том, кто из нас сильнее. У нас нормальная здоровая конкуренция, и она давно вышла за пределы Азербайджана. Конкуренция эта сводится к индивидуальному совершенствованию. Мы боремся за высшие достижения в мире, соперничая со многими гроссмейстерами экстра-класса, а не только в Азербайджане. Пусть любители шахмат решают, кому более интересен тот или иной шахматист. Это совершенно нормально».