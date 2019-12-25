Ливия, Ливия и еще раз Ливия – вот главная и актуальная проблема внешней политики Анкары в эти дни уходящего 2019 года. В «большой политике» сейчас легкая пауза – Рождество, стремительно приближающееся празднование Нового года, елки-подарки – и в это время Эрдоган стремительно взвинчивает «ливийскую тему», стремясь максимально упрочить позиции Турции в этом вопросе.

Казалось бы – для чего эти внезапные шаги и рискованные, на грани фола заявления? Отчего Тунис, зачем акцентирование темы участия российской ЧВК «Вагнер» на стороне Хафтара? Все вроде бы как уже и обговорено – сразу после новогодних праздников, как сообщают источники - 8 января, запланирована встреча Эрдогана с его российским коллегой Владимиром Путиным, на которой Ливия станет одним из основных пунктов дискуссии двух президентов. Чуть позже, но все в том же январе в Берлине должна пройти международная конференция по ливийскому урегулированию в Ливии, приглашение участвовать в ней российский и турецкий лидеры уже получили.

Совершенно очевидно, что до этого времени сколько-нибудь решительные шаги Эрдогана – вроде расширения турецкого военного присутствия в Ливии, будем говорить прямо – отправка туда Анкарой своего военного контингента – выглядели бы несколько поспешными. Дверь для достижение компромисса еще окончательно не закрыта, а Турция в подобных ситуациях, перед совершением серьезных и судьбоносных шагов, всегда предпочитает убедиться, что другого, менее жесткого и конфликтного, выхода попросту не существует.

Версия о том, что активность Эрдогана отражает опасения Турции, что под новый год Хафтар может внезапно атаковать Триполи и, наконец, после долгих месяцев топтания на окраинах ливийской столицы, наконец-то ее взять – тоже не выглядит слишком уж убедительной. На вчерашней, совместной с президентом Туниса Каисом Саидом, пресс-конференции турецкий лидер озвучил следующие цифры - 5000 наемников из Судана и 2000 наемников из ЧВК Вагнера. Ничего не буду говорить о суданцах, здесь сколько-нибудь поддающиеся проверке цифры отсутствуют, но в отношении вагнеровцев – цифра явно избыточна. В самом лучшем случае – примерно 500 человек, что, может, и представляет собой серьезную силу, но для взятия броском Триполи этого явно недостаточно.

Впрочем, перестраховаться никогда не бывает лишним. А Эрдоган, прилетев в Тунис, не только перестраховывается, но и создает вокруг Ливии новую систему балансов. Пожалуй, самым главным во вчерашнем выступлении турецкого лидера было вот это: Алжир, Тунис и Катар должны участвовать в процессе ливийского урегулирования. Что, как минимум, означает – Алжир и Тунис уже заявили о схожести своих позиций здесь с Анкарой и Дохой, то есть – о готовности рассматривать в качестве законного представителя страны именно Фаиза Сарраджа в Триполи, а не «тобрукских сидельцев» во главе с Халифой Хафтаром.