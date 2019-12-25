В Карабахе началось производство вооружения и амуниции

Армянской армии планируется поставить оружие, произведенное в Карабахе, сказал журналистам начальник Генштаба ВС Армении Артак Давтян.

Как отметил армянский военный, в новом году Минобороны страны увеличит закупки вооружений местного производства: "При равных условиях мы однозначно даем приоритет местному производителю... Отдельные виды военной промышленности развиваются в Нагорном Карабахе, некоторые средства мы закупаем и для наших ВС".

По его словам, речь идет о средствах связи, оптических приборах, тепловизорах, оружии разного калибра. Некоторые виды вооружений, например, минометы, вскоре пойдут на массовое производство. Давтян также отметил, что активно развивается производство военной формы и ботинок.