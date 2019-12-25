В Ереване арестовали соратника Кочаряна

В Ереване арестован на два месяца владелец оппозиционного телеканала TV5 Армен Тавадян, сообщает Sputnik Армения.

По данным следствия, Тавадян подозревается в попытке подкупа свидетеля по делу о событиях 1 марта 2008 года с целью изменить свои показания. По тому же делу предъявлено обвинение стороннику Роберта Кочаряна Варужану Мкртчяну, который обвиняется в подкупе свидетелей по делу о 1 марта 2008 года.

Телеканал TV5 связывают с именем экс-президента Армении Роберта Кочаряна, сам Тавадян считается его сторонником. Телеканал отметился своей жесткой критикой действий премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его политической команды.