В России предложили возродить кулачество

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский заявил о необходимости возрождения в стране кулачества. Такую идею он озвучил в ходе заседания Госсовета по вопросам аграрной политики.

Политик посетовал, что в России за десять лет, с 1929 по 1939 год, оказалось полностью истреблено формировавшееся тысячу лет крестьянство. "Где памятник русскому кулаку? До сих пор кулак - какое-то обидное слово. Это они нам помогли накормить армию, страну, выиграть все войны, одеть всех, обуть. Они ничего не просили. Они не шли к министру сельского хозяйства. У них были свои кооперативы... Тех, кто мог работать на селе, начисто уничтожили", - цитирует Жириновского РИА Новости.

Лидер ЛДПР предложил полностью "реабилитировать кулачество", "восстановить понятие помещик в современном виде", чтобы у молодых людей был стимул становиться помещиками и миллионерами.