Министерство труда и социальной защиты населения предоставило группе семей шехидов и инвалидов Карабахской войны 36 квартир в селе Мамедли в Апшеронском районе, сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства.

Выступивший на церемонии вручения ключей от квартир заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов отметил особую заботу президента Ильхама Алиева к чувствительным группам населения, добавив, что работа по обеспечению квартирами семей шехидов и инвалидов войны успешно продолжается.

Он сказал, что министерство приобрело в новом доме отвечающие всем современным требованиям 36 квартир.

Было отмечено, что в 2018 году семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны было предоставлено 626 квартир, что в три раза больше предусмотренного количества. В 2019 году гражданам этой категории населения запланировано выделить 934 квартиры и дома, большинство из них уже предоставлено. В квартирах созданы все жилищные условия.

Анар Керимов также сказал, что инвалидам Карабахской войны в этом году выделено 600 автомобилей, а в целом гражданам этой категории выделено 6 тысяч 573 автомобиля.

Одной из семей шехидов, которым сегодня предоставили квартиры, была семья Национального героя Азербайджана Джаваншира Рагимова, ей была выделена трехкомнатная квартира.

Граждане, получившие новые квартиры, выразили глубокую благодарность главе государства Ильхаму Алиеву.