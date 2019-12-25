Отдел информации 17:45

В официальном печатном органе Администрации президента Азербайджана газете «Республика» опубликована редакционная статья, посвященная деятельности уволенного с поста помощника президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанова. Автор статьи – главный редактор издания Теймур Ахмедов, описавший свои личные наблюдения методов управления Али Гасанова, а также выстроенной им правительственной системы средств массовой информации. Автор долгие годы по долгу службы находился в ведомственном подчинении А.Гасанова, и поэтому раскрывает истинный образ и психологический портрет могильщика азербайджанских СМИ. Отметим, что начиная с 2014 года Али Гасанов без веских на то причин, с помощью лжи, интриг и инсинуаций последовательно добивался закрытия и сайта haqqin.az. Все эти годы, в неравной и несправедливой борьбе, мы противостояли ничем не мотивированной, но откровенно враждебной политике А.Гасанова. И нам чудом удалось выжить и устоять. Разгромная статья в официальной печати изобилует сенсационными фактами о волюнтаристских решениях и ангажированности А.Гасанова, обусловивших политическую, нравственную деградацию и полных крах официальной печати. Редакция haqqin.az представляет вниманию читателей наиболее интересные выдержки из статьи главного редактора «Республики». * * *

«По прямому указанию Гейдара Алиева каждую пятницу главных редакторов СМИ, директора АзерТАджа Шамиля Шахмамедова принимал руководитель Администрации президента. После того как академик Мехтиев давал свои рекомендации, Али Ахмедов делал обзор прессы, зачитывая выдержки из разных изданий, вышедших за неделю. Также на встрече тихо, никак себя не проявляя присутствовали заведующая отделом по гуманитарной сфере Фатма ханум и заведующий общественно-политическим отделом Али Гасанов. В течение пяти лет я там не услышал ни одного стоящего предложения от «политического деятеля» Али Гасанова. Он говорил: 1) Ищите источники, чтобы обеспечить редакцию в материальном плане (то есть покупайте у глав районов земли и перепродавайте, найдите себе объект торговли и др.) 2) Берите деньги у каждого, кто публикует статьи в вашей газете (я пришел в ужас, когда услышал это, потому, что, как в советское время, выплачивал гонорары за статьи сотрудникам редакции и отдельным гражданам, которые публиковались у нас). …На одной из встреч Рамиз муаллим спросил, почему в киосках не продают государственные газеты. Я сказал, что отвечу на этот вопрос в следующий раз, когда выясню причину. Али Гасанов тоже был там, но ничего не сказал. Он самолично курировал фирму распространения печати Мирказыма Кязымова Qasid. К следующей встрече я обошел и сфотографировал все газетные киоски фирмы Qasid, расположенные в Баку. Придя на прием к руководителю Администрации президента, положил фотографии ему на стол и сказал: «Вот посмотрите, это уже не газетные киоски а мини-маркеты. Они ежедневно получают стопки газет, держат их у себя и спустя неделю в той же форме возвращают редакциям».

Мои слова разгневали Али Гасанова, он покраснел и стал нести что-то бессвязное: «Посмотрим, как вы будете работать, если завтра мы отправим туда каждого из вас…». Стало понятно, что Али Гасанов был очень обеспокоен тем, что что-либо изменится с «мини-маркетами» Мирказыма. Но никто не стал трогать его рынок. Мирказым был очень искренним человеком, с чистым сердцем. Он верил Али Гасанову. Али Гасанов помог Мирказыму избраться депутатом. Работа с прессой была поручена Али Гасанову, и все источники дохода Мирказыма перешли в другие руки. Фирма по распространению печати Qasid начала разваливаться. Исчезли ее киоски. При встрече с Мирказымом я спросил его: «Что случилось? Почему ты попал в такое положение и не можешь выплатить долги редакциям? Почему твой шеф разваливает фирму?» Мирказым стал все отрицать, заявляя, что это не вина его шефа. Но если это так, то куда идут доходы от киосков? И почему журналисты называют новые киоски в городе «киосками Али Гасанова»? Со временем у меня полностью пропало уважение к Али Гасанову. Часто вспоминаю ныне покойного пожилого редактора газеты «Голос Шеки» Салиса и поражаюсь его дальновидности. На маншете газеты «Голос Шеки» Салис рядом с фотографией Гейдара Алиева ставил свою фотографию. Там же размещалась копия письма из Москвы в Баку первого заместителя председателя Совета министров СССР, члена Политбюро Гейдара Алиева. Гейдар Алиев писал Салису: «Я и в Москве читаю твою газету, мне нравится». Это был вдохновляющий пример простого человеческого отношения. В верхней части второй страницы «Голоса Шеки» всегда была небольшая статья, где повторялась следующая фраза: «Заведующий общественно-политическим отделом Администрации президента Али Гасанов является КРЫСОЙ». Писать такое о человеке, находящемся на должности, было за пределами журналистской этики. Разговаривая с Салисом по телефону, просил его, чтобы не писал такое, поскольку это проявление неуважения к человеку. Тогда он сказал следующее: «Я разоблачу все его дела, начиная с Нахчывана. Сейчас пишу повесть. Али Гасанов прислал своего человека, чтобы я перестал говорить о нем в газете. Он хотел дать мне президентскую пенсию. Но кто он такой, чтобы давать мне пенсию? Он еще у меня увидит…». Прошли годы… Узнал, что в издательстве «Азербайджан» исчезло дорогое немецкое оборудование и линотипы. Али Гасанов по частям ремонтировал и приватизировал здание. Я сфотографировал проводимые работы, с тем чтобы потом отправить фото в аппарат, дабы и там увидели, как «чиновник высокого статуса» разваливает издательство… Тогда-то я и стал вспоминать слова покойного Салиса. Недовольные происходящим сотрудники издательства говорили: «Али Гасанов продал печатные машины иностранного производства, перестроил помещения издательства и сдал их в аренду. Говорят, он хочет создать университет «Каспий» и назначить ректором свою супругу Сону Велиеву.

Дальнейшее развитие событий подтвердило правоту сотрудников издательства. Супруга Али Гасанова Сона окончила факультет культурного просвещения Института искусства. Благодаря своему мужу, она занимается масштабной общественной деятельностью. Является учредителем выходящей на азербайджанском и русском языках газеты «Каспий», руководит одноименным лицеем и компанией по распространению печати и др. Помимо этого, ее представляют как поэта и литературоведа. Али Гасанов готовил ее на должность ректора - не имеющая никаких теоретических знаний по литературоведению Сона ханум «написала» и защитила докторскую диссертацию на тему «Поэтика Гусейна Джавида». И ВАК утвердил ее работу. Судя по всему, Али Гасанов хотел бы сделать свою супругу академиком еще до того, как будет завершено строительство здания университета «Каспий». На самом же деле Сона Велиева просто не способна написать научную работу. Я на протяжении пятидесяти лет был научным секретарем Республиканского координационного совета по литературоведению. В Азербайджане знаю всех специалистов в этой сфере и всех их учеников. Разбираюсь, кто на что способен. Не уважающий законы страны, не осознающий границ своих служебных полномочий и злоупотребляющий ими «чиновник высокого статуса» полагал, что никто и никогда не станет протестовать против его самоуправства. Когда Али Гасанов еще занимал высокую должность, я открыто выступил против защиты диссертации Соны Велиевой. Я и сегодня требую положить конец этой раковой опухоли, которая разрастается в научном мире. Превращение науки в рынок – это предательство народа. Когда читаешь статью Али Гасанова «Я готов ответить за каждый момент своей жизни», опубликованную 20 октября в газете «Шерг», то невольно вспоминаешь образ Шамдан бека из комедии Наримана Нариманова «Беда от языка». Шамдан бек всю свою жизнь выстроил на лжи, но потом был разоблачен народом.На протяжении многих лет по примеру Шамдан-бека Али Гасанов обманывал общественность, и теперь СМИ открыто пишут о его преступных деяниях. Вот что рассказывают СМИ: «…еще до увольнения Али Гасанова в Министерством экономики были проведены проверки принадлежащих ему бизнеса и объектов. …подготовлен отчет о том, что с оборота и прибыли от этих объектов налоги не выплачивались. …на следующее утро после увольнения Али Гасанова был дан старт масштабным проверкам. Предварительные результаты свидетельствуют, что в бюджет не были перечислены миллионы манатов». Задолго до своего увольнения Али Гасанов пребывал в постоянном страхе. Об этом свидетельствует его статья, опубликованная в газете «Шарг». «Даже если эти люди будут искать компромат на меня, все равно ничего не найдут», - утверждал Али Гасанов в этой статье. Кто же такой Али Гасанов? Попробую объяснить его же словами. Общественность знает, что, когда Али Гасанов учился в аспирантуре МГУ, в актовом зале исторического факультета этого вуза состоялась встреча с деканом истфака БГУ (тогда АГУ), после которой студенты приняли заявление в поддержку первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана Абдурахмана Везирова (об этом газета «Молодежь Азербайджана» от 18 мая 1989 года опубликовала обширную статью). Забывав про ту студенческую клятву, Али Гасанов продолжает утверждать, что в 1990 году он, будучи аспирантом МГУ, провожал Гейдара Алиева до Азербайджана. В своей статье Али Гасанов также заявляет: «Почему они не отмечают мое активное участие по всех политических процессах под руководством общенационального лидера и мою последующую деятельность?». На этот вопрос Али Гасанова хочу ответить словами одного из основателей партии «Ени Азербайджан» Али Нагиева. Бывший зампредседателя «Ени Азербайджан» профессор Али Нагиева называл Абдурахмана Везирова врагом народа и предателем, а тех, кто его поддерживает, бесчестными людьми. А потом Али Нагиев раскрывает, как в реальности Али Гасанов участвовал в политических процессах.