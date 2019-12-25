Эльмир Алиев, отдел спорта 18:10

Азербайджанское национальное антидопинговое агентство (AMADA) подвело итоги года. На встрече с представителями СМИ было объявлено о том, что в 2019 году Агентство взяло 1350 допинг-тестов, 549 из которых - в соревновательный период, а 801 тест – вне соревнований. По сравнению с 2018 годом количество тестов увеличилось на 56,4 процента.

В уходящем году в Азербайджане было зафиксировано 16 нарушений антидопинговых правил. И это еще не окончательная цифра, так как соревнования еще продолжаются и не все данные известны. Для сравнения: в 2018 году было 27 нарушений, в 2017-м – 22. В 2019 году по 4 нарушения были обнаружены у тяжелоатлетов и боксеров, по 2 – среди каратистов и борцов, по 1 – в стрельбе, самбо, дзюдо и легкой атлетике. Из 16 нарушений 13 связаны с положительным тестом, 2 – с отказом пройти допинг-тест, 1 – со вмешательством в процесс допинг-контроля. В этом году AMADA заключило соглашения о сотрудничестве с Международным тестовым агентством, Международным союзом триатлона, а также с антидопинговыми агентствами Болгарии и Молдовы. Высокого доверия международных структур продолжает удостаиваться глава AMADA Шафаг Гусейнли. В 2019 году она получила несколько важных назначений. В частности, Гусейнли была избрана в качестве эксперта в Рабочую группу WADA (Всемирное антидопинговое агентство) по национальным агентствам, была назначена заместителем главы Специального комитета в Совете Европы по защите прав спортсменов, была приглашена на Европейские игры в Минск как независимый наблюдатель и т.д.

По словам главы AMADA, если раньше некоторые национальные федерации проявляли недовольство действиями Антидопингового агентства, то сейчас ситуация с этим обстоит намного лучше. «Я думаю, в федерациях поняли, что мы работаем по международным стандартам, - заявила haqqin.az Ш.Гусейнли. - Самым важным нашим достижением за три года существования AMADA можно считать то, что все приняли и согласились с тем, что мы работаем прозрачно, что нет места манипуляциям с нашим Агентством. Конечно, бывает небольшое сопротивление, но, наверное, это пока нормально. Будем надеяться, что и этих проблем в будущем не будет». Для защиты прав спортсменов AMADA удалось привлечь юридическую компанию BM Morrison, которая будет оказывать бесплатную помощь нашим спортсменам во время слушаний в Дисциплинарном и Апелляционном комитетах. «Атлеты нуждаются в поддержке, - уверена руководитель Азербайджанского антидопингового агентства. - Иногда федерации отправляют кого-то из сотрудников вместе с атлетами. Правда, не совсем понятно для чего - в качестве поддержки или для того, чтобы спортсмен не взболтнул ничего лишнего. Но в любом случае понятно, что спортсменам нужна дополнительная помощь. Скоро состоится первое слушание. Кстати, после нас эту практику берут на вооружение и в других странах. Мы будем обращаться и в другие юридические компании. Надеюсь, что и они нам не откажут. Если каждая компания возьмет хотя бы пять дел, то все наши проблемные спортсмены будут защищены». Ш.Гусейнли рассказала также о том, что готовится пакет изменений в законодательство, в том числе для ужесточения наказаний за допинговые нарушения. «У нас и сейчас предусмотрены реальные сроки за распространение допинга по статье 240 УК Азербайджанской Республики, так как часть запрещенных препаратов являются сильнодействующими. Этим занимаются правоохранительные органы. У нас очень тесно налажена связь с ними, есть взаимное сотрудничество и обмен информацией. Были случаи возбуждения уголовных дел».