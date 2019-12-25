AzerTelecom и Alibaba Group обсудили сотрудничество
Представители магистрального интернет-провайдера, соединяющего Азербайджан с всемирной сетью интернета, - компании AzerTelecom в рамках реализации программы Azerbaijan Digital Hub совершили визит с 17 по 18 декабря в Китайскую Народную Республику.
Во время поездки была проведена встреча с руководством крупного холдинга Alibaba Group, осуществляющего свою деятельность в сфере е-коммерции, технологий, интернета и других сферах, состоялись обсуждения о перспективах сотрудничества.
Во время встречи с вице-президентом Alibaba Group Брайаном Вонгом в главном офисе компании в Ханчжоу генеральный директор AzerTelecom Фуад Аллахвердиев и советник по стратегии Азер Байрамов рассказали о программе Azerbaijan Digital Hub, реализованной компанией.
Было отмечено, что основной целью программы является построение устойчивой инфраструктуры, формирование цифрового шелкового пути между Азией и Европой, проходящего через Азербайджан, построение регионального Дата Центра, привлечение крупных контент провайдеров в Азербайджан и превращение Азербайджана в региональный цифровой центр. В ходе встречи были также обсуждены проекты, реализованные в рамках программы, а также было отмечено строительство в ближайшее время Транскаспийской Фибер-Оптической кабельной линии между Азербайджаном и странами Центральной Азии, которая поможет передавать большие объемы информации посредством нашей страны в страны Востока и позволит обеспечить потребности Азиатского континента в дата транзите.
Также представители AzerTelecom встретились с представителями компании Alibaba Cloud, действующей в сфере облачных услуг и входящей в Alibaba Group, обсудили возможности компаний, а также перспективы сотрудничества.
В итоге проведенных встреч был согласован план сотрудничества между AzerTelecom и Alibaba Group. В рамках визита были также проведены встречи с другими компаниями, осуществляющими свою деятельность в сфере технологий и телекоммуникаций в Китае.
AzerTelecom - телекоммуникационный оператор связи в Азербайджане, являющейся дочерней компанией Bakcell – первого мобильного оператора и провайдера самого скоростного мобильного интернета Азербайджана. AzerTelecom через разветвленную сеть соединяет Азербайджан с международной интернет-сетью. Компания предлагает широкий спектр современных услуг для местных и иностранных компаний в сфере телекоммуникаций. В настоящее время AzerTelecom реализует программу Azerbaijan Digital Hub (ADH) с целью трансформации Азербайджана в Региональный Цифровой Центр. Реализация программы создаст прочную основу для национальной IT и национальной Инновационной стратегии страны и внесет важный вклад в ускорение цифровизации, гибкую трансформацию в цифровую экономику, развитие ИТ-архитектуры.