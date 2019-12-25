AzerTelecom и Alibaba Group обсудили сотрудничество

18:15

Представители магистрального интернет-провайдера, соединяющего Азербайджан с всемирной сетью интернета, - компании AzerTelecom в рамках реализации программы Azerbaijan Digital Hub совершили визит с 17 по 18 декабря в Китайскую Народную Республику. Во время поездки была проведена встреча с руководством крупного холдинга Alibaba Group, осуществляющего свою деятельность в сфере е-коммерции, технологий, интернета и других сферах, состоялись обсуждения о перспективах сотрудничества. Во время встречи с вице-президентом Alibaba Group Брайаном Вонгом в главном офисе компании в Ханчжоу генеральный директор AzerTelecom Фуад Аллахвердиев и советник по стратегии Азер Байрамов рассказали о программе Azerbaijan Digital Hub, реализованной компанией.

Было отмечено, что основной целью программы является построение устойчивой инфраструктуры, формирование цифрового шелкового пути между Азией и Европой, проходящего через Азербайджан, построение регионального Дата Центра, привлечение крупных контент провайдеров в Азербайджан и превращение Азербайджана в региональный цифровой центр. В ходе встречи были также обсуждены проекты, реализованные в рамках программы, а также было отмечено строительство в ближайшее время Транскаспийской Фибер-Оптической кабельной линии между Азербайджаном и странами Центральной Азии, которая поможет передавать большие объемы информации посредством нашей страны в страны Востока и позволит обеспечить потребности Азиатского континента в дата транзите. Также представители AzerTelecom встретились с представителями компании Alibaba Cloud, действующей в сфере облачных услуг и входящей в Alibaba Group, обсудили возможности компаний, а также перспективы сотрудничества.