Ильхам Алиев назначил нового посла в Нидерландах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о назначении Фикрета Фарман оглу Ахундова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Нидерландах, сообщает АзерТАдж.

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