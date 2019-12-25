В Украине упраздняют Генпрокуратуру

Со 2 января 2020 года вместо Генпрокуратуры Украины, которая перестанет работать в последние дни 2019 года, начнет функционировать новый орган власти — Офис генерального прокурора. Об этом сказал глава ведомства Руслан Рябошапка, передает Интерфакс-Украина.

«Мы начинаем свою работу со 2 января, с этого момента уже не будет существовать Генеральная прокуратура как институт», — заявил Рябошапка, отметив, что из 2,5 тысячи сотрудников после прохождения аттестации и обновления структуры остается около 1,5 тысячи человек.

«Тысяча сотрудников прокуратуры и прокуроров — это те должности, которые были сокращены», — рассказал глава Генпрокуратуры, добавив, что с 20 января следующего года начнется дополнительный набор на вакантные должности, которых на сегодняшний день остается около 200.