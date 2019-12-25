Ильхам Алиев наградил работников Госнефтефонда
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников Государственного нефтяного фонда Азербайджана, сообщает АзерТАдж.
Согласно распоряжению, по случаю 20-летия Государственного нефтяного фонда Азербайджана орденом Труда 3-й степени награжден Мамедов Рауф Ахмедович; медалью "Терегги" Агаева Саида, Бахрамов Бахруз, Джавадов Ровшан, Алиева Джамиля, Ибрагимов Заур, Керимова Ламия, Манафов Исмаил, Мамедов Рагим, Мустафаев Расим, Мустафаева Чеменгюль, Пшеничный Вадим, Зейналов Аллахверди.