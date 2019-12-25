Украина пригрозила лишить "ДНР" воды

Власти Украины пригрозили лишить территорию сепаратистской «Донецкой народной республики» (ДНР) водоснабжения, если та не погасит долги за коммунальные услуги. Об этом заявил заместитель председателя Донецкой областной администрации Игорь Мороз, передает издание «Новости Донбасса».

По его словам, «ДНР» сегодня потребляет около 23 миллионов кубических метров воды в месяц, из-за чего украинская сторона теряет примерно 140 миллионов гривен ежемесячно.

Мороз отметил, что вопрос оплаты электроэнергии, благодаря которой вода поступает в «ДНР», вынесен на рассмотрение трехсторонней контактной группы. Он добавил, что представители «ДНР» согласились погасить долг, но механизм для этого пока не был создан.