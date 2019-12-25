В Баку начались аресты после смертельного отравления поддельным алкоголем

Министерство здравоохранения, Агентство пищевой безопасности Азербайджана и Генпрокуратура распространили совместное заявление по факту массового отравления поддельным алкоголем жителей Баку. Копия заявления поступила в редакцию haqqin.az.

В связи с фактом смерти поступивших 23 и 24 декабря в отделение токсикологии Клинического медицинского центра с диагнозом "тяжелое пероральное отравление метиловым спиртом" жителей Баку Сархана Байрамова и Мустафы Мустафаева было возбуждено уголовное дело по ст. 200.4, 213-1.1 и 314.2 УК. Ведение следствия по делу было поручено Следственному управлению прокуратуры города Баку.

Выяснилось, что скончавшийся в результате отравления Сархан Байрамов, а также пострадавшие Джалал Гамзаев, Санан Теймуров, Эльвин Теймуров и Нурлан Набиев приняли спиртное с товарным знаком "Chivas Regal 12" в ресторане "Baku Voice Rooms" на улице Кероглу Рагимова в Наримановском районе столицы и ресторане "Baku City" на Тбилисском проспекте в Насиминском районе.

Скончавшийся в результате отравления Мустафа Мустафаев отравился от того же спиртного в ресторане "Everest" на улице А.Раджабли в Бинагадинском районе.

Появились подозрения на то, что спиртные напитки с товарным знаком "Chivas Regal 12" были проданы Хаялом Джафаровым по заниженной цене в ресторан "Everest" по поручению заведующего рестораном "Baku City" Физули Алыевым.

Физули Алыев привлечен к следствию в качестве обвиняемого лица по ст. 213-1.1 и 314.2 УК, а Хаял Джафаров по ст. 200.4 УК. В их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Принимаются необходимые следственные меры для полного выявления подозреваемых и привлечения виновных к ответственности.

Обращаясь к гражданам страны и предпринимателям, Генпрокуратура просит лиц, столкнувшихся с подобными правонарушениями, связаться с прокуратурой города Баку по тел. 498-10-54, либо позвонить в "Call-центр" 1003 Агентства продовольственной безопасности.