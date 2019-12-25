Путин переговорил с Конте и Нетаньяху

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьером Италии Джузеппе Конте. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в ходе разговора представители государств обсудили ситуацию в Ливии и указали на необходимость разрешения вопроса мирным путем.

Также российский глава по просьбе Конте рассказал об итогах нормандского саммита. Путин заявил, что необходимо выполнить минский комплекс мер и достигнутые в «нормандском формате» договоренности.

Кроме того, президент России обсудил в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху сирийский вопрос. Израильский коллега обратился к Путину с просьбой помиловать осужденную в России за наркотики израильтянку Нааму Иссахар.