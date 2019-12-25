Украина договорилась с США о закупках Javelin

Украинские власти заключили с США контракты на поставку противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

«В течение четвертого квартала за счет сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — заявил заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко.

По его словам, в 2019 году оборонное ведомство реализовало три контракта. «Два контракта с правительством США по программе иностранных военных продаж, а также один контракт с Агентством НАТО по поддержке и поставке. Это позволяет нам использовать все ресурсы, которые существуют на рынке вооружения, а также зарубежные производители и поставщики», — отметил он.

Петренко добавил, Минобороны Украины также заказывает аналогичные ракетные комплексы украинского производителя.