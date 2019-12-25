Азербайджанским врачам обещают бонусы к окладу

Подготовка новых правил выдачи зарплат после применения системы обязательного медицинского страхования уже завершилась. Об этом сказал журналистам председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев.

"Мы, сохранив эту таблицу, прибавляем к ней фиксированную сумму. Это значит, что медицинский персонал будет получать эту фиксированную сумму независимо от наличия больных. А к ней будет прибавляться варьирующаяся сумма, другими словами бонус. Этот бонус будет зависеть от количества больных", - сказал Алиев.

Он отметил, что в медучреждениях, где применяется система обязательного медицинского страхования как пилотный проект, среднемесячная зарплата врачей достигла 960 манатов.

"Хирурги этих учреждений на сегодня получают зарплату 3000-6000 манатов, даже после уплаты всех налогов. Это и является нашей целью - чтобы врачи получали высокую зарплату. Но это в основном связано с финансовыми возможностями. По мере внедрения системы, увеличения финансовых источников будут систематически расти и зарплаты врачей. Обратившись к врачам, хочу сообщить, что в первое время возможны определенные трудности. Но нужно отнестись к этому с пониманием", - подчеркнул Заур Алиев.