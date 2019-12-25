Умерла Галина Волчек

Умерла театральный режиссер Галина Волчек. Об этом сообщается в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва» со ссылкой на театр «Современник».

Волчек было 86 лет. Вечером 23 декабря ее доставили в больницу на машине скорой помощи. Директор «Современника» Игорь Павлов отмечал, что причиной госпитализации стало двустороннее воспаление легких.

Галина Волчек родилась в Москве в 1933 году. В 1971-м она стала режиссером театра «Современник», а затем и его художественным руководителем. Сыграла в таких картинах, как «Дон Кихот», «Берегись автомобиля», «Осенний марафон» и др.

В последние годы Волчек почти не снималась в кино и не участвовала в театральных постановках. Она работала в качестве театрального режиссера и руководителя «Современника».