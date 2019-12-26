Ливия попросила помощи у Турции
Ливии понадобится военная поддержка Турции, если возникнет военный конфликт. С таким заявлением выступил глава МВД правительства национального согласия Фатхи Али Башага.
По его словам, без помощи Анкары Ливии будет трудно противостоять наемникам генерала Халифы Хафтара, которые открыли авиабазы для третьих стран. Как сообщил Башага, Хафтар отдал военную базу в стране ОАЭ. Также он утверждает, что бойцы российской частной военной компании Вагнера и мятежники из Чада сражаются вместе на фронте, передает TRT.
Кроме того, министр подчеркнул, что международное сообщество официально признало в Ливии только правительство национального единства.
Ранее президент Турции заявил, что Анкара не намерена игнорировать присутствие «российских наемников частной военной компании „Вагнер“ в Ливии».
По информации СМИ, на стороне Хафтара выступают РФ, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, а на стороне ПНС — Турция, Катар и Италия.