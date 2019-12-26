Ливия попросила помощи у Турции

По его словам, без помощи Анкары Ливии будет трудно противостоять наемникам генерала Халифы Хафтара, которые открыли авиабазы для третьих стран. Как сообщил Башага, Хафтар отдал военную базу в стране ОАЭ. Также он утверждает, что бойцы российской частной военной компании Вагнера и мятежники из Чада сражаются вместе на фронте, передает TRT.

Кроме того, министр подчеркнул, что международное сообщество официально признало в Ливии только правительство национального единства.

Ранее президент Турции заявил, что Анкара не намерена игнорировать присутствие «российских наемников частной военной компании „Вагнер“ в Ливии».

По информации СМИ, на стороне Хафтара выступают РФ, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, а на стороне ПНС — Турция, Катар и Италия.