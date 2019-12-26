Азербайджанцев возвращают к земле дешевыми кредитами и прозрачными субсидиями

Отдел информации 26 декабря 2019, 21:59

Агентство аграрного кредитования и развития (AKIA) при Минсельхозе Азербайджана довело свой кредитный портфель до 118 миллионов манатов, что почти на 50% больше по сравнению с итогами прошлого года. Об этом сказал председатель Агентства Мирза Алиев на пресс-конференции, посвященной итогам 2019 года. Мирза Алиев подчеркнул, что речь идет не только о цифрах. Одной из самых важных целей было обеспечить фермерам доступность кредита. И с этой задачей Агентство успешно справилось.

«В прошлом году выдали льготных кредитов на сумму 10,9 миллиона манатов. Это льготное кредитование охватило 169 фермерских хозяйств, и каждый фермер в среднем получил кредит в размере 69 тысяч манатов. То есть банки, кредитные организации были заинтересованы в выдаче крупных кредитов, и это ограничило число фермеров, получивших кредит. Кредит смогли получить лишь фермеры, предоставившие соответствующий залог. В этом году фермерским хозяйствам было выделено льготных кредитов на сумму 21 миллион манатов, и ими воспользовались 717 фермеров. Плюс ко всему кредит каждого фермера понизился в среднем до 29 тысяч манатов», - отметил глава Агентства. В целом по этим показателям видно, что Агентство использует новый, инновативный подход. Так, раньше выход фермеров на кредитные ресурсы инвесторов, работающих в сфере сельского хозяйства, был достаточно затруднен. После основания Агентства в техническом обеспечении сельского хозяйства, в отличие от предыдущих лет, выход на банковские кредиты и лизинг был упрощен. Мирза Алиев также заявил, что в соответствии с указом, подписанным президентом Ильхамом Алиевым в конце прошлого года, с января 2019-го государственные льготы на сельскохозяйственные средства производства выделяются посредством Агентства. А со следующего года субсидии фермерам будут выдаваться через Электронную информационную систему сельского хозяйства. Выдача фермерам субсидий по новым правилам в плане обеспечения прозрачности является современным и очень серьезным механизмом, практически революционным шагом.

«Мы готовы принимать обращения на получение субсидий с первых недель нового года. Больше половины фермеров, прошедших регистрацию в системе, а это 219 тысяч 533 человека из общего их числа в 440 тысяч 413 человек, заполнили осеннюю посевную декларацию», - утверждает Мирза Алиев. Успешно были завершены и работы, связанные с рынком продаж сельскохозяйственной техники. Мирза Алиев проинформировал присутствующих, что в целом фермеры вложили в эту сферу инвестиции на сумму в 165 миллионов манатов. «Как вы знаете, 40% субсидируются государством, и государство выделило на льготы в этой сфере 60 миллионов манатов. В то же время фермерам выделены беспроцентные кредиты на сумму в 32 миллиона манатов», - сказал глава Агентства. В этом году в Азербайджан были завезены 4 тысячи 150 голов высокодоходного племенного скота. Помимо этого, фермеры приобрели 735 тракторов различного назначения, а также им были проданы 135 комбайнов и 3 тысячи 219 единиц другой техники. Мирза Алиев также внес ясность в вопрос выдачи субсидий лицам, занимающимся производством сельскохозяйственной продукции. Он подчеркнул, что субсидии будут переводиться на специальные карты фермеров. «Все средства будут переведены фермерам, чтобы они могли ими воспользоваться. При этом им предоставлена свобода выбора. Карты выдаются государством бесплатно сроком на три года», - добавил Мирза Алиев.

Фермеры сами смогут рассчитывать получаемые субсидии. Так, на официальном сайте Агентства сдан в пользование калькулятор субсидий. Фермер заранее сможет подсчитать требуемую ему субсидию. То есть с введением этого новшества сельхозпредприниматели не будут тратить время в банках. Плюс ко всему процесс получения субсидий станет полностью прозрачным. Мирза Алиев раскрыл и размеры кредитов, выделенных в рамках проекта по увеличению занятости в аграрном секторе (AMAL). Отметим, что данный проект направлен на реализацию в сельском хозяйстве бизнес-идей молодых людей, проживающих в сельской местности, поддержку стимулирования их на применение инновационных методов, на информирование о новых сельскохозяйственных и управленческих практиках, являющихся эффективными и экологически чистыми, а также на создание условий для формирования первоначального капитала молодых фермеров. Проект AMAL, который реализуется совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO), имеет целью помочь сельской молодежи реализовать бизнес-идеи в аграрном секторе и поддержать их становление в качестве предпринимателей.