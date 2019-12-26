Мать и сестру экс-сенатора Арашукова объявили в розыск

Экс-советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауф Арашуков заявил в суде, что в отношении его матери и сестры возбуждены уголовные дела. Об этом сообщает ТАСС.

Арашуков не уточнил, по каким статьям возбудили дела в отношении его родственников.