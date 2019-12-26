Мать и сестру экс-сенатора Арашукова объявили в розыск
Экс-советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауф Арашуков заявил в суде, что в отношении его матери и сестры возбуждены уголовные дела. Об этом сообщает ТАСС.
Арашуков не уточнил, по каким статьям возбудили дела в отношении его родственников.
Ранее следователь выступил с просьбой продлить срок содержания под стражей Рауфа Арашукова до 30 января 2020 года.
Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства и давлении на свидетеля. Следствие считает, что он может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства Жукова.
Также, по версии следствия, экс-сенатор входил в преступную организацию, организованную его отцом, которому вменяется организация преступного сообщества и особо крупное мошенничество. Всего по «делу Арашуковых» сейчас, помимо экс-сенатора и его отца, к ответственности привлечены более десяти человек.