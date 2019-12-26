Песков рассказал, как Путин отмечает Новый год

Президент России Владимир Путин предпочитает скромно праздновать Новый год в кругу родных и друзей, если ему позволяет рабочий график. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Песков.

Песков отметил, что Путин неоднократно справлял Новый год по всей географии России. Но если у российского лидера нет таких деловых поездок, то он всегда предпочитает это делать дома, в кругу родных и друзей, и делает это скромно.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос и выяснил, что россияне назвали Путина политиком года и хотели бы пригласить его к себе домой на новогоднее застолье.