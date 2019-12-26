Российские деньги назвали чистыми

Денежное обращение в России назвали очень чистым. Так «Гознак» ответил на сообщения о купюрах, являющихся рассадниками инфекций, передает ТАСС.

Утверждение Роспотребнадзора о заразных деньгах в пресс-службе «Гознака» назвали неприменимым к российским банкнотам. Наличность в России назвали чистой, причиной этому — высокие стандарты по выводу из обращения ветхих денег. Также отметили своевременное уничтожение загрязненных банкнот Банком России. В «Гознаке» рассказали, что при производстве наличности в стране используют антисептики, они воздействуют на бактерии, грибки и вирусы, повышают антимикробные свойства бумаги.

Однако на безопасность российских банкнот влияют не только технологии, но и их владелец, пояснили в пресс-службе.