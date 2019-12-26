Анар Багиров отметил, что распоряжение о том, что каждое 28 декабря в Азербайджане будет отмечаться как «День адвоката», является проявлением заботы, которую глава государства оказывает адвокатуре.

По его словам, дата 28 декабря была выбрана неслучайно, ведь именно в этот день в 1999 году общенациональным лидером Гейдаром Алиевым был принят закон «Об адвокатах и адвокатской деятельности», который заложил основу независимой адвокатуры в Азербайджане.