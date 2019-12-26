Состоялось открытие Центра тренингов адвокатов и юридической помощи фото
26 октября впервые в Азербайджане состоялось открытие Центра тренингов адвокатов и юридической помощи Коллегии адвокатов.
Выступая на открытии Центра, председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров поздравил присутствующих с учреждением профессионального праздника адвоката. Праздник был учрежден накануне распоряжением президента Азербайджана.
Анар Багиров отметил, что распоряжение о том, что каждое 28 декабря в Азербайджане будет отмечаться как «День адвоката», является проявлением заботы, которую глава государства оказывает адвокатуре.
По его словам, дата 28 декабря была выбрана неслучайно, ведь именно в этот день в 1999 году общенациональным лидером Гейдаром Алиевым был принят закон «Об адвокатах и адвокатской деятельности», который заложил основу независимой адвокатуры в Азербайджане.
Рассказывая о первом Центре тренингов адвокатов и юридической помощи Коллегии адвокатов, который расположен на пересечении улиц Видади и Вургуна, Анар Багиров отметил, что он поспособствует повышению доступности юридической помощи и удовлетворения граждан.
Здание полностью обеспечено современным оборудованием и в нем действуют зал для конференций, конфиденциальная комната, рабочая комната для адвокатов и др.
В Центре тренингов адвокатов и юридической помощи Коллегии адвокатов будет обеспечен контроль и управление правовой помощи за счет государства, будут оказываться юридические услуги гражданам, а также тренинги по повышению квалификации адвокатов.