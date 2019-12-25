Салех Мамедов показал Ильхаму Алиеву первую платную дорогу фото
«Сегодня мы находимся в начале 192-километровой дороги от 45-го километра до границы Российской Федерации, фундамент которой был заложен в 2018 году. Мы разделили эту 192-километровую дорогу на 4 лота. Это – первый лот – 30-километровая дорога от поселка Зейналабдин Тагиев до посёлка Гилязи». Как сообщает АзерТАдж, об этом в ходе ознакомления со строительством новой автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница Российской Федерации президенту Ильхаму Алиеву сказал глава Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов.
Салех Мамедов отметил, что выполнено 90 процентов асфальтобетонного покрытия дороги в одном направлении.
«Строительство остальных участков продолжается. Полная ширина дороги на этих участках составит 27,5 метра. В обоих направлениях движение будет двухполосным. Дорога будет платной, поэтому на этом месте, где мы стоим, будут установлены турникеты. На участке турникетов в обоих направлениях дорога будет 5-полосной, 4 полосы – для движения и 1 – для стоянки резервных машин. Господин президент, здание, которое вы видите, строится для обслуживания этой дороги. Дорога с обеих сторон будет огорожена с тем, чтобы посторонние не могли оказаться на проезжей части. Вдоль дороги будут находиться стоянки для обслуживания машин», - сказал Салех Мамедов.