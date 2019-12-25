Названа опасность праздников для здоровья

Новогодние праздники представляют опасность для психического здоровья людей, страдающих от навязчивого шопинга (buying-shopping disorder, BSD) — непреодолимого желания покупать что-либо без необходимости. При этом Интернет способствует развитию зависимости. К такому выводу пришли ученые Высшей медицинской школы Ганновера в Германии. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 122 пациента с диагнозом BSD. Возраст добровольцев составлял 20-68 лет, 75 процентов составляли женщины. Все они уже проходили терапию, корректирующую поведение. Участники заполнили ряд диагностических опросников, в том числе «тест на интернет-зависимость» (Internet Addiction Test) и «проверка на патологическое желание покупать» (Pathological Buying Screener). Также ученые оценили их тревожность и депрессивность.

Оказалось, что треть участников страдали от навязчивого шопинга в отношении интернет-покупок. Эти люди, как правило, были в среднем моложе остальных, обладали повышенной тревожностью и депрессивностью. По словам ученых, Интернет позволяет им незаметно покупать много вещей.