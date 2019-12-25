Новруз Мамедов: «Меня назначали на высокие должности без всяких факторов»

По его словам, рано или поздно любой человек, с совестью выполняющий свои обязанности, добьется успеха и займет заслуживающее место.

«Я всегда старался оправдать оказанное мне доверие. Меня назначали на высокие должности без всяких факторов». Об этом в интервью местным СМИ заявил бывший премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов.

«Это оправдывает себя в азербайджанском обществе», - сказал он.

Рассказывая о своей карьере, Новруз Мамедов сказал, что с отличием окончил университет и по решению министерства остался там.

«Так как я хорошо знал французский язык, то меня отправили за границу, где я проработал некоторое время. Затем я дважды был военным переводчиком за границей. После возвращения в страну я занял должность заместителя декана, заведующего кафедрой и декана. После этого общенациональный лидер пригласил меня работать в Администрацию президента. Я с совестью выполнял свои обязанности и поэтому поднимался с одной должности на другую. Это показатель для нашей страны и общества», - сказал Новруз Мамедов.

Касаясь происходящих в стране событий, бывший премьер-министр положительно оценил деятельность молодых кадров, назначенных на должности в результате реформ.

«Мы наблюдаем за их достижениями. В нынешних реалиях мы должны продолжать в том же духе. Сейчас период конкуренции и борьбы. Должно учитываться нынешнее положение страны. Несмотря на то, что по территории и населению мы маленькая страна, мы неоднократно оказывались в ряду сильнейших стран. Количество населения и размер страны не основные факторы, определяющие силу страны. Сила страны на международной арене измеряется единством народа и руководителя страны. Стабильность и безопасность, царящие в стране, играют в этом особую роль. В стране нет сферы, в которой бы не проводились реформы. Успешное продолжение этих процессов создаст много возможностей и для будущих поколений в Азербайджане», - сказал Новруз Мамедов.