Отдел информации 01:46

В официальном печатном органе Администрации президента Азербайджана газете «Республика» опубликована редакционная статья, посвященная деятельности уволенного с поста помощника президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанова. Автор статьи – главный редактор издания Теймур Ахмедов, описавший свои личные наблюдения методов управления Али Гасанова, а также выстроенной им правительственной системы средств массовой информации. Первая часть статьи была опубликована в нашем дневном выпуске. Читатели могут ознакомиться с первой частью по этой ссылке. https://haqqin.az/news/166204 Редакция haqqin.az продолжает публиковать наиболее интересные выдержки из статьи главного редактора «Республики». * * *

Один из основателей правящей партии Ени Азербайджан Али Нагиев продолжает свой рассказ: «Знаете, Аллах не прощает предателя. Настоящий мужчина не будет плевать в блюдо, из которого ест. Как-то я привез Али Гасанова к себе на дачу, от души угостил. А он потом при Гейдаре Алиеве рассказывал, что в доме Али Нагиева есть люстра, которая, если рухнет, - аппарат президента взлетит в воздух. А теперь идите и посмотрите на дачу Али Гасанова и мою, и скажите какая из них роскошней?!». В статье, которую Али Гасанов явно писал в страхе и большей спешке, раскрывается его истинное отношение к старому другу Гурбану Мамедову (оппозиционер, возглавивший политическое течение эмигрантов-сетевиков-матерщинников). Али Гасанов признает, что в годы учебы в Москве он жил в одном общежитии и дружил с Гурбаном Мамедовым, который сейчас из-за рубежа клевещет, распространяет о нем ложь, всячески оскорбляет. И действительно, сейчас все его связи с Гурбаном Мамедовым полностью прерваны. Но почему тогда на канале Мамедова в YouTube нет ничего о семейном бизнесе Али Гасанова?

Али Гасанов пишет в статье: «Что еще говорят обо мне? Что Али Гасанов разрушил медиа-политику государства, сбросил ее в пропасть». Из-за того, что оппоненты не могут точно выразить то, что хотят сказать, Али Гасанов в своей статье, напоминая о прозрачности современных медиа, легко отражает их атаки. Вместе с тем он старается создать такое впечатление, что все успехи в медиа-политике связаны с его именем. При этом в последние 10-12 лет Али Гасанов нисколько не заботился о профессиональной порядочности журналистов, обоснованности их выбора в порученном ему медиа-пространстве. Даже свинопасы становились редакторами небольших газет! Вместо организации курсов журналистики, привлечения к конкурсу на лучшие публикации знающих журналистов, направлял на конкурсы малообразованных журналистов, вырабатывая у них привычку не гнушаться плагиата. Были случаи, когда ради тысячи манатов на конкурс выставлялись статьи сына дружбана Али Гасанова – главы Фонда по поддержки СМИ Вюгара Сафарли, скопированные с сайта министерства. Из-за людей, положивших глаз на миллионы, выделенные государством на развитие журналистики и организацию работы редакций, материальная помощь не использовалась по назначению. Эти погрязшие в коррупции люди полностью игнорировали проявляемые президентом внимание и заботу об улучшении бытовых условий нуждающихся журналистов, нарушали золотой принцип правды и справедливости информации. Все это вызывало в среде журналистов серьезное недовольство и обиды.

Естественно, такое неодобрительное отношение сложилось из-за «математического образования» высокого чиновника Вюгара Сафарли, по своему усмотрению размахивающего дирижерской палочкой. А руководитель наблюдательной группы Гасан из-за страха перед своим шефом Али Гасановым молчал и на все закрывал глаза. Отступление. «Главный редактор энциклопедии снимает телефонную трубку. Незнакомый ему голос произносит: - Здравствуйте, я такой-то. Поздравляю вас, вы будете моим начальником, а я – вашим заместителем. Будем работать как братья! Еще раз! - Спасибо за хорошую новость, - отвечает редактор». Думается, это сценка навеет воспоминания многим высокопоставленным чиновникам. Однако пусть они не забывают и народную мудрость: «Не рой другому яму – сам в нее попадешь». Али Гасанов также пишет: «В рамках полномочий своей должности, я всегда открыто выражал отношение властей к событиям в нашем обществе, к общественно-политическим процессам без каких-либо колебаний или трудностей». И это действительно так. Начальник отдела Али Гасанов во всех неправительственных газетах, наряду со своей фотографией, ежедневно представлялся как «спикер страны» и сам же выражал отношение к событиям. Лично у меня тогда было впечатление, что он, не справляясь с разносторонними и широкомасштабными задачами возглавляемого им отдела, пытается остаться в центре внимания. Оказывается, второй, а, по сути, главной и секретной его заботой было создание как можно большего количества объектов семейного бизнеса. Али Гасанов построил дачу. Я сам был свидетелем того, как при этом он сразу в пяти местах страны купил земельные участки. Помощник президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, в отличие от своих коллег, больше, чем «спикер страны», представлялся высокопоставленным чиновником, обладающим безграничными возможностями во всем Азербайджане и помощником президента. Из его статьи: «Такой высокопоставленный чиновник, как я, помощник президента страны…». Как и Шамдан-бек, решая исключительно свои личные проблемы, он не только оказывает на людей давление, но и своими лживыми, надуманными доводами пытается при этом убедить их, что делает все как надо.