Официальный орган Администрации президента об Али Гасанове: «Аллах не прощает предателя» часть вторая, сенсационная статья
В официальном печатном органе Администрации президента Азербайджана газете «Республика» опубликована редакционная статья, посвященная деятельности уволенного с поста помощника президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанова. Автор статьи – главный редактор издания Теймур Ахмедов, описавший свои личные наблюдения методов управления Али Гасанова, а также выстроенной им правительственной системы средств массовой информации.
Первая часть статьи была опубликована в нашем дневном выпуске. Читатели могут ознакомиться с первой частью по этой ссылке. https://haqqin.az/news/166204
Редакция haqqin.az продолжает публиковать наиболее интересные выдержки из статьи главного редактора «Республики».
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Один из основателей правящей партии Ени Азербайджан Али Нагиев продолжает свой рассказ:
«Знаете, Аллах не прощает предателя. Настоящий мужчина не будет плевать в блюдо, из которого ест. Как-то я привез Али Гасанова к себе на дачу, от души угостил. А он потом при Гейдаре Алиеве рассказывал, что в доме Али Нагиева есть люстра, которая, если рухнет, - аппарат президента взлетит в воздух. А теперь идите и посмотрите на дачу Али Гасанова и мою, и скажите какая из них роскошней?!».
В статье, которую Али Гасанов явно писал в страхе и большей спешке, раскрывается его истинное отношение к старому другу Гурбану Мамедову (оппозиционер, возглавивший политическое течение эмигрантов-сетевиков-матерщинников). Али Гасанов признает, что в годы учебы в Москве он жил в одном общежитии и дружил с Гурбаном Мамедовым, который сейчас из-за рубежа клевещет, распространяет о нем ложь, всячески оскорбляет. И действительно, сейчас все его связи с Гурбаном Мамедовым полностью прерваны. Но почему тогда на канале Мамедова в YouTube нет ничего о семейном бизнесе Али Гасанова?
Али Гасанов пишет в статье: «Что еще говорят обо мне? Что Али Гасанов разрушил медиа-политику государства, сбросил ее в пропасть». Из-за того, что оппоненты не могут точно выразить то, что хотят сказать, Али Гасанов в своей статье, напоминая о прозрачности современных медиа, легко отражает их атаки. Вместе с тем он старается создать такое впечатление, что все успехи в медиа-политике связаны с его именем.
При этом в последние 10-12 лет Али Гасанов нисколько не заботился о профессиональной порядочности журналистов, обоснованности их выбора в порученном ему медиа-пространстве. Даже свинопасы становились редакторами небольших газет! Вместо организации курсов журналистики, привлечения к конкурсу на лучшие публикации знающих журналистов, направлял на конкурсы малообразованных журналистов, вырабатывая у них привычку не гнушаться плагиата. Были случаи, когда ради тысячи манатов на конкурс выставлялись статьи сына дружбана Али Гасанова – главы Фонда по поддержки СМИ Вюгара Сафарли, скопированные с сайта министерства.
Из-за людей, положивших глаз на миллионы, выделенные государством на развитие журналистики и организацию работы редакций, материальная помощь не использовалась по назначению.
Эти погрязшие в коррупции люди полностью игнорировали проявляемые президентом внимание и заботу об улучшении бытовых условий нуждающихся журналистов, нарушали золотой принцип правды и справедливости информации. Все это вызывало в среде журналистов серьезное недовольство и обиды.
Естественно, такое неодобрительное отношение сложилось из-за «математического образования» высокого чиновника Вюгара Сафарли, по своему усмотрению размахивающего дирижерской палочкой. А руководитель наблюдательной группы Гасан из-за страха перед своим шефом Али Гасановым молчал и на все закрывал глаза.
Отступление.
«Главный редактор энциклопедии снимает телефонную трубку. Незнакомый ему голос произносит:
- Здравствуйте, я такой-то. Поздравляю вас, вы будете моим начальником, а я – вашим заместителем. Будем работать как братья! Еще раз!
- Спасибо за хорошую новость, - отвечает редактор».
Думается, это сценка навеет воспоминания многим высокопоставленным чиновникам. Однако пусть они не забывают и народную мудрость: «Не рой другому яму – сам в нее попадешь».
Али Гасанов также пишет: «В рамках полномочий своей должности, я всегда открыто выражал отношение властей к событиям в нашем обществе, к общественно-политическим процессам без каких-либо колебаний или трудностей».
И это действительно так. Начальник отдела Али Гасанов во всех неправительственных газетах, наряду со своей фотографией, ежедневно представлялся как «спикер страны» и сам же выражал отношение к событиям. Лично у меня тогда было впечатление, что он, не справляясь с разносторонними и широкомасштабными задачами возглавляемого им отдела, пытается остаться в центре внимания. Оказывается, второй, а, по сути, главной и секретной его заботой было создание как можно большего количества объектов семейного бизнеса.
Али Гасанов построил дачу. Я сам был свидетелем того, как при этом он сразу в пяти местах страны купил земельные участки. Помощник президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, в отличие от своих коллег, больше, чем «спикер страны», представлялся высокопоставленным чиновником, обладающим безграничными возможностями во всем Азербайджане и помощником президента. Из его статьи: «Такой высокопоставленный чиновник, как я, помощник президента страны…».
Как и Шамдан-бек, решая исключительно свои личные проблемы, он не только оказывает на людей давление, но и своими лживыми, надуманными доводами пытается при этом убедить их, что делает все как надо.
После одного телефонного разговора я окончательно убедился, что Али Гасанов, который еще в 2007 году поставил перед собой цель закрыть газету «Республика», до предела превысил свои полномочия, и полностью прервал свои отношения с ним.
«- Слушаю, кто это?
- Это Али Гасанов.
- Да, слушаю вас… (произношу достаточно злобно)
- Вы пишете президенту, что Али Гасанов обанкротил «Республику». Так что я такого сделал для этого?
- Сам не ведаешь, что творишь? Напомню хотя бы одно твое деяние. Когда наш президент пришел на открытие нового издательства, он поручил оказать каждой редакции помощь в размере 250 тысяч манатов, чтобы государственные газеты выпускались цветными. Все редакции получили эту помощь. А «Республике» ты не дал, присвоил эти деньги.
- Я тут ни при чем. Это президент…
- Что ты такое несешь? Сын будет говорить, чтобы не помогали газете, которую создал и опекал его отец?»
Этот диалог и показал, что Али Гасанов окончательно превысил свои полномочия. Более того, я понял, что он прячет письма, которые отправляются на имя президента. А тогда Али Гасанов позвонил мне потому, что пытался убедить, что это президент отказал «Республике» в этой помощи в 250 тысяч манатов. А ведь если бы это было правдой, меня бы официально уведомили, чтобы я приостановил цветной выпуск газеты «Республика». То, что мы продолжали выходить в цветном формате, приводило к большим долгам. И Али Гасанов испугался, что однажды президент заинтересуется положением газеты «Республика».
Чтобы скрыть свои предательские, противозаконные действия, Али Гасанов поставил перед собой цель добиться закрытия «Республики» или хотя бы отстранить ее главного редактора.
(Продолжение следует)