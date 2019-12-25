Трамп ищет замену Помпео

Президент США Дональд Трамп захотел найти замену госсекретарю Майку Помпео на случай, если тот решит оставить свой пост и участвовать в сенатских выборах от штата Канзас. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Трамп еще не знает, какое решение примет Помпео. Газета утверждает, что многие чиновники из Вашингтона уже начали претендовать на должность госсекретаря. Трамп выбирает потенциальных кандидатов на должность главы Госдепартамента, называя их имена в беседах с официальными лицами. Предполагается, что пост могут занять помощник президента по национальной безопасности Роберта О'Брайен, министр финансов Стивен Мнучин или американский посол в Германии Ричард Гренелл. На место Помпео претендуют и другие, например, его первый заместитель Стивен Бигэн. Не против занять пост госсекретаря и спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, а также сенаторы Марко Рубио и Томас Коттон от штатов Флорида и Арканзас соотвественно.

Источники, близкие к Помпео, отмечают, что госсекретарь еще не принял окончательного решения.