Самолет авиакомпании Bek Air Fokker 100, выполнявший рейс из Алматы в Нур-Султан, упал на землю за пределами аэропорта. Об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook.

На данный момент сообщается о 14 погибших. 30 получили ранения. Состояние семнадцати пострадавших оценивается как критическое. Выжили 60 человек.