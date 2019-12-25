В Казахстане разбился пассажирский самолет есть погибшие; видео
Самолет авиакомпании Bek Air Fokker 100, выполнявший рейс из Алматы в Нур-Султан, упал на землю за пределами аэропорта. Об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook.
На данный момент сообщается о 14 погибших. 30 получили ранения. Состояние семнадцати пострадавших оценивается как критическое. Выжили 60 человек.
По данным аэропорта Алматы, при взлете самолет потерял высоту и упал в районе жилого сектора, врезавшись в двухэтажное строение. Возгорания не было. Спасательные работы начались незамедлительно.
Отмечается, что самолет пропал с радаров в 7:05 утра. На борту его находилось 100 человек - 95 пассажиров и пять членов экипажа.
Созданная для выяснения причин крушения самолета правительственная комиссия вылетела к месту крушения, сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития. До выяснения обстоятельств происшествия полеты самолетов Fokker 100 временно приостановлены, говорится в сообщении ведомства.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес соболезнования родным погибших.