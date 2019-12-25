Сильное землетрясение недалеко от АЭС «Бушер» в Иране
В ночь на пятницу, 27 декабря, на юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,1, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
АЭС Ирана в Бушере
Эпицентр находился в 58 километрах восточнее Бандар Бушера. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Сведений о пострадавших не поступало. Власти Ирана заявляют, что Бушерская АЭС не пострадала. Иранская геологическая служба передает, что магнитуда землетрясения была 4,9, а не 5,1.