Нетаньяху объявил о победе на выборах главы «Ликуда»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху победил на выборах председателя партии «Ликуд», возглавляемой им с 2006 года. В поддержку кандидатуры Нетаньяху на праймериз проголосовали 72,5% его однопартийцев, сообщает израильское госрадио Kan.

Соперник премьера, бывший министр просвещения и внутренних дел Гидеон Саар, набрал 27,5% голосов. Таким образом, Биньямин Нетаньяху вместе с «Ликудом» примет участие в следующих парламентских выборах, запланированных на весну.

Израильский премьер подтвердил свою победу и поблагодарил всех членов «Ликуда» «за доверие, поддержку и любовь». «С Божьей и с вашей помощью я приведу «Ликуд» к великой победе на предстоящих выборах и продолжу вести Израиль к беспрецедентным достижениям»,— написал Нетаньяху в Twitter.

В декабре израильский Кнессет официально объявил о самороспуске после того, как все попытки сформировать правительство провалились. Последним решением депутатов стало принятие закона о повторных парламентских выборах, которые пройдут 2 марта 2020 года.