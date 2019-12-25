Нефть дорожает: Brent выше $68

Нефть продолжает дорожать в пятницу благодаря сигналам снижения запасов в США, а также оптимизму в отношении перспектив мировой экономики.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $68,01 за баррель, что на $0,09 (0,13%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы выросли в цене на $0,72 (1,07%), до $67,92 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,15 (0,24%) - до $61,83 за баррель. К закрытию рынка в четверг цена контракта составила $61,68 за баррель, поднявшись на $0,57 (0,93%) по сравнению с предыдущей сессией.

Согласно данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7,9 млн баррелей. Падение запасов, если оно подтвердится данными Министерства энергетики США, станет максимальным с августа.