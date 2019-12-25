США будут следить за учениями России, Китая и Ирана

США будут наблюдать за военно-морскими учениями России, Китая и Ирана в Оманском заливе, которые стартуют сегодня и продлятся до 30 декабря, заявил ТАСС официальный представитель Пентагона Шон Робертсон.

«Мы будем наблюдать за этим и продолжим работать с нашими партнерами и союзниками над обеспечением свободы судоходства и свободного торгового потока на международных водных путях»,— цитирует «Коммерсант» представителя Пентагона.

В Минобороны РФ сообщили, что Россия направила на учения отряд боевых кораблей Балтийского флота. В маневрах будут принимать участие сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», танкер «Ельня» и спасательный буксир «Виктор Конецкий». Учения пройдут в северной части Индийского океана.