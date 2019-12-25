Межбанк присоединился к системе SWIFT gpi

В сотрудничестве с Обществом всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) Международный банк Азербайджана внедряет и совершенствует новые возможности для своих клиентов.

Банк присоединился к новому стандарту - SWIFT gpi, используемому SWIFT в глобальных платежах. Эта система позволяет контролировать платежи индивидуальных и корпоративных клиентов на всех этапах международных переводов, шаг за шагом отслеживая процесс их исполнения. Это обеспечивает полную безопасность, оперативность и прозрачность платежей.

Генеральный директор МБА Фуад Исламов сказал, что это нововведение предоставит новые возможности клиентам, осуществляющим международные денежные переводы: «Клиентам больше не нужно тратить лишние деньги и время на получение информации о процессе своих переводов. Система SWIFT gpi является современным банковским решением и облегчает международные расчеты для наших клиентов. В ближайшее время клиенты МБА смогут воспользоваться новыми возможностями данной системы».

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.