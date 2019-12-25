В канун Нового года, в преддверии предстоящих праздников Центральный таможенный госпиталь дарит родителям возможность обследовать своих детей в клинике и получить уникальную 50% скидку на эту услугу.

Скидка распространяется на любое амбулаторное исследование, будь то консультация или осмотр врача, лабораторный анализ или диагностическая процедура. Акция действует только один день – 28 декабря. В акции участвуют все врачи госпиталя. 50% скидку можно получить только для детей в возрасте до 16 лет. Скидка не суммируется ни с какими другими скидочными предложениями или ценами. Дополнительную информацию можно получить по номеру (012) 404-0808.

Центральный таможенный госпиталь всегда очень внимательно относится к запросам и пожеланиям своих пациентов. Идя навстречу тем, кто в течении года обращался в клинику, госпиталь неоднократно предлагал скидочные кампании на медицинские услуги, а также чекапы по доступным для населения ценам. Акция 28-го декабря всего лишь продолжение этой доброй традиции.

Мы надеемся, что этот жест доброй воли медицинских работников госпиталя позволит многим родителям в преддверии зимних каникул еще раз обратить внимание на здоровье своих малышей и, при необходимости, обследовать их у опытных, высококвалифицированных специалистов Центрального таможенного госпиталя.