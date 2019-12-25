Министерство здравоохранения распространило информацию о состоянии здоровья раненого сотрудника полиции Эльчина Асланова.

Как сообщил haqqin.az глава пресс-службы Минздрава Пярвиз Абубекиров, после оказания первой медицинской помощи в Тертерской центральной районной больнице сотрудник полиции был отправлен в Бардинскую районную больницу.

В больнице сообщили, что доставленный к ним с проникающим ранением брюшной полости Асланов был немедленно прооперирован, врачам удалось спасти его.

В настоящее время пострадавший проходит курс лечения в отделении реанимации, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.