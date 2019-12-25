В Тертере ранили сотрудника полиции обновлено 12:22
Министерство здравоохранения распространило информацию о состоянии здоровья раненого сотрудника полиции Эльчина Асланова.
Как сообщил haqqin.az глава пресс-службы Минздрава Пярвиз Абубекиров, после оказания первой медицинской помощи в Тертерской центральной районной больнице сотрудник полиции был отправлен в Бардинскую районную больницу.
В больнице сообщили, что доставленный к ним с проникающим ранением брюшной полости Асланов был немедленно прооперирован, врачам удалось спасти его.
В настоящее время пострадавший проходит курс лечения в отделении реанимации, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.
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В Тертере в селе Бурундж совершено нападение на майора полиции.
Как сообщает Qafqazinfo, находившийся в подпитии местный житель Сейхун Наджафов поспорил с братом Арифом. В связи с конфликтом в полицию поступил вызов, и по указанному адресу прибыл начальник отдела общественной безопасности Тертерского районного управления полиции, майор полиции Эльчин Асланов.
Во время спора С. Наджафов нанес Асланову пять ножевых ударов, четыре из них - в живот.
Э.Асланов был доставлен в больницу. С.Наджафов задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 120 (умышленное убийство).