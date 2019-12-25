Ильхам Алиев соболезнует Токаеву
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с человеческими жертвами в результате авиакатастрофы в Алматы, сообщает АзерТАдж.
«Уважаемый господин президент, глубоко опечален известием о человеческих жертвах в результате крушения самолета вблизи города Алматы.
От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в соболезновании главы государства.