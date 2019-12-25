Есть ли азербайджанцы среди пострадавших в Алматы: МИД отвечает

В МИД Азербайджана на данный момент не поступала информация о наличии азербайджанцев среди жертв и раненых в результате авиакатастрофы в Казахстане, заявила начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Согласно информации посольства Азербайджана в Казахстане, на данный момент не поступала информация о наличии азербайджанцев среди пострадавших в результате авиакатастрофы в Алматы», - сказала она.

Отметим, что Лайнер Fokker-100 авиакомпании Bek Air выполнял рейс в Нур-Султан из Алматы, на борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. При взлете лайнер потерял высоту и врезался в двухэтажное здание. Для расследования инцидента создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром Казахстана Аскаром Мамином. Полеты Fokker-100 в Казахстане приостановлены. Временно прекращена деятельность Bek Air.