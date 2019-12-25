В США на поле для гольфа нашли могилы рабов

На территории гольф-клуба в городе Таллахасси (штат Флорида, США) обнаружили массовое захоронение рабов. Об этом пишет The Guardian.

До Гражданской войны в США на территории, которая сейчас принадлежит гольф-клубу, жили богатые семьи, державшие на своих плантациях рабов. Только сейчас под ним нашли около 40 могил рабов, живших и работавших на плантациях, отмечает издание Корреспондент.net.

Археологи отмечают, что именно из-за того, что здесь появилось поле для гольфа, захоронения так долго не были обнаружены. Также ученые подчеркнули, что сто лет назад не было необходимого оборудования, чтобы без раскопок найти могилы.

Местные власти поддержали инициативу активистов и решили найти как можно больше подобных могил, чтобы почтить память умерших.