Лучшие спортсмены года по версии Минспорта
Сегодня в Азербайджанской государственной академии физкультуры и спорта состоялась церемония награждения лучших спортсменов, тренеров и представителей спортивной общественности по итогам 2019 года, проводимая Министерством молодежи и спорта.
Лучшими спортсменами названы: Ростислав Певцов (триатлон), Назим Бабаев (легкая атлетика), Теймур Раджабов (шахматы), Милад Беиги Харчегани (таэквондо), Гаджи Алиев (вольная борьба), Мария Стадник (женская борьба), Рустам Оруджев (дзюдо), Зохра Агамирова (художественная гимнастика), Эльчин Асадов (велоспорт), Рамал Асланов (кикбоксинг), Айнур Мамедова (паратаэквондо).
Лучшими тренерами признаны Зияд Халфаев (легкая атлетика), Рашад Ахмедов (таэквондо), Акпер Мурадов (пулевая стрельба). Лучшие судьи – Эмин Гурбаналиев (бокс), Фариз Гусейнов (дзюдо), Асиф Ширалиев (борьба).
За превосходную организацию соревнований награждена Федерация гимнастики Азербайджана. Лучшей федерацией названа Федерация дзюдо.
Лучшая команда – женская сборная по шахматам.
Лучшая детско-юношеская спортивная школа – ДЮСШ Гейчайского района.
Лучшая спортивная организация – Спортивное общество Министерства внутренних дел.
Лучшими спортивными врачами признаны Ольга Панина (велоспорт) и Заур Абдуллаев (бокс).
Лучший волонтер – Динара Алиева, самый активный спортивный ветеран – Тофик Бабанлы (бокс).
Лучшими спортивными сооружениями года названы Олимпийские комплексы в Шеки, Бейлагане и Газахе.