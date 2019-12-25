Softline Азербайджан представил решение InfoSecurity – Центр безопасности

Softline Азербайджан совместно с вендором InfoSecurity 12 декабря 2019 года провела закрытый семинар, посвященный бизнес-преимуществам построения Центра безопасности (SOC). Участниками мероприятия стали представители крупнейших организаций Азербайджана из государственного, банковского и телекоммуникационного секторов.

В рамках бизнес-семинара специалисты InfoSecurity поделились опытом построения SOC, рассказали о видах SOC, ценообразовании и преимуществах внедрения по сравнению с простыми решениями по информационной безопасности.

По завершении мероприятия была проведена лотерея с розыгрышем ноутбуков Dell – партнера Softline Азербайджан.

Центр безопасности (SOC) – это набор технологий, процессов и специалистов, которые позволяют фиксировать и предотвращать атаки, повысить уровень информационной безопаности, регистрировать и эффективно реагировать на инциденты и аномалии и т.д.

Softline представлен на рынке Азербайджана с 2006 года, активно расширяет долю рынка за счет развития направлений информационной безопасности, в частности, проведения тестов на проникновение, внедрения AML, SIEM, DLP, PAM и прочих продуктов информационной безопасности.

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InfoSecurity специализируется на оказании широкого спектра услуг и выполнении комплексных проектов в области информационной безопасности и системной интеграции. Обладает штатом в более чем 200 высококвалифированных специалистов кибербезопаности.

Имеет собственно-разработанный продукт Центра безопасности (SOC). Функционирует в Российской Федерации с 2010 года, в Азербайджане - с 2019-го.

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