Власти Казахстана о причинах крушения пассажирского самолета

Ошибка пилотов и техническая неисправность рассматриваются в качестве предварительных причин крушения самолета авиакомпании Bek Air в пятницу утром близ Алма-Аты. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр, передает ТАСС.

"Версии предварительные. Дважды самолет коснулся хвостовой частью взлетно-посадочной полосы. Либо это ошибка пилота, либо технические причины", - отметил Скляр.

На месте крушения найдены бортовые самописцы, сообщил Скляр. "Спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Ведутся следственные действия. Бортовые самописцы найдены и изымаются для исследований", - рассказал Скляр.