Армения приобрела зенитно-ракетные комплексы «Оса-АК»

Пашиняна сопровождали министр обороны Армении Давид Тоноян и начальник Генштаба ВС Армении Артак Давтян.

«Приобретена крупная партия комплексов «Оса- АК», пройдя на месте модернизацию вместе с другими приобретенными видами вооружений, они сделают наши воздушные границы неуязвимыми», -похвастался премьер-министр Армении на своей странице в Facebook.

ЗРК «Оса-АК» — это зенитно-ракетный комплекс малой дальности, который был специально разработан для защиты от ударов с воздуха танковых и мотострелковых подразделений как непосредственно во время боевых действий, так и на марше. Это всепогодное, самоходное и автономное средство ПВО предназначено для уничтожения самолетов и вертолетов противника, его БПЛА, а также крылатых ракет.

До этого Армения заявила о приобретении у России ЗРК «Тор-2» и на принятии данного комплекса на вооружение присутствовал Никол Пашинян. По его утверждениям, правительство Армении поставило задачу до 2022 года полностью обеспечить армию современными вооружениями.