775 медалей Азербайджана в 2019 году

Министр молодежи и спорта Азад Рагимов выступил перед спортивной общественностью на церемонии награждения лучших спортсменов года. Он отметил, что в 2019 году азербайджанские спортсмены завоевали 775 медалей, 327 из которых – в олимпийских видах.

«Мы успешно провели большое количество международных соревнований. Особо отмечу Европейский олимпийский юношеский фестиваль. Теймур Раджабов завоевал Кубок мира, и таких успехов было много.

Мы провели 233 республиканских соревнования. Азербайджанские команды были делегированы на 243 международных соревнования. Было обеспечено участие наших спортсменов в 118 учебно-тренировочных сборах.

У нас функционируют 45 олимпийских спорткомплексов, а комплексы в Тертере и Ярдымлы готовы к открытию. Мы вступаем в решающую стадию подготовки к Олимпиаде в Токио. Работа идет по плану. В 2020 году у нас пройдут ряд крупных международных соревнований. Это матчи футбольного Евро-2020, «Формула-1», чемпионат Европы по каратэ и другие».