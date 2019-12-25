Чингиз Гусейнзаде: «На Олимпиаде в Токио надо брать не количеством, а качеством»

Вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, выступая на церемонии награждения лучших спортсменов года, отметил, что на предстоящей Олимпиаде в Токио наши спортсмены постараются вновь доказать, что Азербайджан – спортивная страна.

«Правда, это будет сложно, потому что мы настолько подняли планку, что нелегко постоянно увеличивать количество медалей. Теперь мы должны взять не количеством, а качеством, то есть увеличить число золотых медалей», - отметил Чингиз Гусейнзаде.

Напомним, что на Олимпиаде-2016 в Рио Азербайджан завоевал 18 наград, но при этом лишь одна из них была золотой.