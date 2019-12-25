МВД о задержании рэпера Paster-а

Рэпер Парвиз Гулузаде, известный как Paster, арестован на 30 суток. Об этом журналистам заявил глава пресс-службы МВД Эхсан Захидов.

По его словам, накануне сотрудники полиции сделали ему предупреждение за нарушение общественного порядка в Бинагадинском районе. Сообщается, что известный рэпер находился под воздействием наркотиков.

Согласно информации, рэпер не подчинился требованиям полиции и был задержан.

Материалы в его отношении переданы в суд Бинагадинского района. Суд принял решение об аресте П.Гулузаде на 30 суток. Ему предъявлено обвинение по статьям 510 (мелкое хулиганство) и 535.1 (неподчинение законным требованиям полиции) Кодекса об административных проступках.