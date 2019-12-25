Выгодные роуминг-пакеты для новогодних поездок от Nar

Пользователи Nar могут оставаться на связи с близкими, подключившись к роуминг-пакетам, которые охватывают 45 стран, включая такие популярные направления, как Турция, Россия, Грузия, Объединенные Арабские Эмираты.

Самый молодой мобильный оператор страны Nar предлагает доступные роуминговые пакеты для абонентов, путешествующих за границу в новогодний период. Роуминг-пакеты мобильного оператора, основываясь на потребностях пользователей, позволяют осуществлять голосовые звонки, пользоваться интернетом и бесплатно переписываться по WhatsApp.

Для обеспечения удобного общения во время заграничных поездок пользователи могут выбрать один из четырех роуминг-пакетов. «Роуминг 9» предлагает 500 МБ Интернета, пакет «Роуминг 15» предлагает 500 МБ Интернета и 50 минут для звонков, пакет «Роуминг 18» обеспечивает 1 ГБ интернета, а пакет «Роуминг 28» - 1 ГБ интернета и 100 минут для звонков.

Текстовые сообщения WhatsApp бесплатны в пакетах «Роуминг 18» и «Роуминг 28», то есть трафик не будет вычитаться из вашего интернет-пакета.

Отметим, что с января по ноябрь 2019 года по сравнению с тем же периодом прошлого года количество абонентов Nar, пользующихся услугами роуминга, возросло на 25%, объем интернет-трафика, в свою очередь, увеличился на 68%. В целом, чтобы сделать общение более доступным, Nar предлагает услуги роуминга своим абонентам в 117 странах мира.

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