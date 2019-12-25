Али Гасанов и Ариф Рагимзаде не будут участвовать в выборах

«Всему есть начало, и всему есть конец», - сказал журналистам председатель комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам, член Правления партии «Ени Азербайджан» Ариф Рагимзаде, комментируя вопрос о своем участии в предстоящих парламентских выборах.

Он заявил, что не будет участвовать в парламентских выборах, которые пройдут 9 февраля 2020 года.

Также об отказе выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах в Милли Меджлис заявил бывший вице-премьер Азербайджана Али Гасанов.

«Я в советское время был избран депутатом, а во второй раз я получил депутатский мандат в 1995 году, когда был альтернативой Исе Гамбару», - сказал Али Гасанов.