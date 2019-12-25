Филиппины запретили въезд американским сенаторам

Филиппины отказали во въезде двум членам американского Сената и планируют ужесточить ограничения на въезд граждан США в случае введения Вашингтоном санкций, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря филиппинского президента Сальвадора Понело.

Запреты наложены на въезд сенаторов Ричарда Дурбина (демократ от штата Иллинойс) и Патрика Лихи (демократ, от штата Вермонт). По словам главы президентской пресс-службы, меры в отношении всех американских граждан будут приняты в случае, если США введут ограничения в отношении любого филиппинского должностного лица за арест оппозиционного администрации президента Родриго Дутерте депутата Лейлы де Лимы.

"Мы не будем сидеть сложа руки, если они продолжат вмешиваться в наши дела как суверенного государства", - добавил Понело.

Сенатор парламента Филиппин Лейла де Лима находится в тюрьме за нарушение закона об обороте наркотиков. Она была одним из наиболее активных критиков жесткой политики действующего президента Родриго Дутерте в отношении войны с наркотиками.